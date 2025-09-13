Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Восток»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сводке российского ведомства.
«ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств», — добавили в МО РФ.