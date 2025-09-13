Войска «Юга» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Расчёты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника с находившейся там живой силой на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям», — отметили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что поражение пунктов управления беспилотниками снизило возможности противника по координации ударов и корректировке огня на данном направлении.