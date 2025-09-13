Ричмонд
Авиационная тревога продлилась пять часов в Воронежской области

В субботу утром, 13 сентября, в Воронежской области ввели режим авиационной опасности, который продлился с 8:06 до 13:20.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. За время действия предупреждения о происшествиях не сообщалось.

В ночь на 13 сентября в небе над регионом был сбит беспилотный летательный аппарат. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Предыдущий сигнал о возможной атаке БПЛА объявили вечером 12 сентября в 21:31, а отменили утром 13 сентября в 6:27.

Кроме того, в ту же ночь силы ПВО уничтожили 16 дронов над Ростовской областью и 12 беспилотников в небе Белгородской области.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше