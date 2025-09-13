Ричмонд
Аэропорт Курумоч возобновил работу

Работа аэропорта Самары возобновлена после временной приостановки из-за опасности атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Самары «Курумоч» возобновила работу после утреннего перерыва 13 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.

Причиной временных ограничений стала угроза применения дронов. Аналогичные меры в этот день применялись в аэропортах ряда других городов, включая Волгоград, Ижевск и Ярославль.

В результате инцидента один самолет был перенаправлен на запасной аэродром. Также были задержаны 13 вылетов в различные города России и зарубежья. Два рейса «Аэрофлота» в Москву и вовсе отменили.

