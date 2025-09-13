Аэропорт Курумоч возобновил работу

Воздушная гавань Самары «Курумоч» возобновила работу после утреннего перерыва 13 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.
Причиной временных ограничений стала угроза применения дронов. Аналогичные меры в этот день применялись в аэропортах ряда других городов, включая Волгоград, Ижевск и Ярославль.
В результате инцидента один самолет был перенаправлен на запасной аэродром. Также были задержаны 13 вылетов в различные города России и зарубежья. Два рейса «Аэрофлота» в Москву и вовсе отменили.
