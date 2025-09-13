Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА

В Свердловской области опровергли сообщения о режиме беспилотной опасности.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона.

В субботу в местных СМИ появились публикации, что свердловчане получают смс-сообщения об опасности беспилотной атаки.

«Информация об объявлении режима “беспилотная опасность” в Свердловской области является недостоверной», — предупредили в комиссии.

«В связи со сбоем в работе одного из сотовых операторов часть абонентов на территории Свердловской области получила смс-сообщения с предупреждением о якобы возможной “беспилотной опасности”. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная рассылка предназначалась для другого региона и не относится к территории Свердловской области», — объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше