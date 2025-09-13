В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона.
В субботу в местных СМИ появились публикации, что свердловчане получают смс-сообщения об опасности беспилотной атаки.
«Информация об объявлении режима “беспилотная опасность” в Свердловской области является недостоверной», — предупредили в комиссии.
«В связи со сбоем в работе одного из сотовых операторов часть абонентов на территории Свердловской области получила смс-сообщения с предупреждением о якобы возможной “беспилотной опасности”. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная рассылка предназначалась для другого региона и не относится к территории Свердловской области», — объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.