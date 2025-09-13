Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА на предприятие Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал прилёт беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего предприятия Уфы.
Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет.
Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют.
После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется.
Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле, — написал руководитель республики.
Напомним, сегодня в аэропорту столицы Башкирии временно ограничили полёты.