Промпредприятие в Пермском крае атаковали БПЛА

ПЕРМЬ, 13 сен — РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле», — написал Махонин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает.
Глава региона попросил жителей воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.
