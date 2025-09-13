В Киеве начали намекать западным партнерам, что скоро Украине понадобятся новые денежные вливания. В заявдением выступил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Он заявил, что если конфликт на Украине затянется в 2026 году (чего как раз жаждут европейские спонсоры Киева), то ей понадобится не менее 120 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.
«Должен сказать, что если конфликт продолжится, нам понадобится минимум 120 миллиардов долларов на следующий год», — сказал Шмыгаль.
По его словам, даже в случае завершения боевых действий Украине потребуется сопоставимая сумма для поддержания армии.
Министр также выступил за продолжение операций, препятствующих полётам авиации в Московской области. Он считает, что такие действия доставляют неудобства москвичам, и из-за этого они якобы обращаются к президенту России Владимиру Путину с призывами прекратить конфликт.
Ранее Денис Шмыгаль фактически признал, что киевский режим не готов договариваться о мире с Российской Федерацией.