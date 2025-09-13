В Киеве начали намекать западным партнерам, что скоро Украине понадобятся новые денежные вливания. В заявдением выступил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Он заявил, что если конфликт на Украине затянется в 2026 году (чего как раз жаждут европейские спонсоры Киева), то ей понадобится не менее 120 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.