Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины пытаются провести наступательные действия на северной окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике, стремясь вернуть ранее утраченные позиции. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак», — сказал он.
Напомним, несколько дней назад военный эксперт высказывался о ситуации в Кировске. Он подчеркивал, что сейчас российская армия контролирует порядка 70% территории города. При этом ВСУ не оставляют попыток вернуть себе земли.
Известно, что ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в рамках проведения специальной военной операции. Недавно был освобожден населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.