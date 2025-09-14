Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ за неделю заняли новые позиции на востоке от сумской Юнаковки

По словам Марочко, украинские формирования пытаются контратаковать в районе Юнаковки.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные за прошедшую неделю продвинулись к востоку от Юнаковки в Сумской области и заняли несколько новых позиций, несмотря на попытки контратак со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с агентством ТАСС.

По словам Марочко, украинские формирования пытаются контратаковать в районе Юнаковки, однако российские подразделения предпринимают ряд мер и в дальнейшем используют сложившуюся ситуацию в своих интересах.

В восточной части населённого пункта отмечено занятие новых рубежей. Кроме того, небольшое продвижение зафиксировано в направлении Хотени — с юго запада от Юнаковки наши войска продвинулись в этом направлении.

Ранее Марочко рассказал, что менее 15% лесов Кременска в Луганской Народной Республике всё ещё под контролем Украины. По его информации, большинство лесов уже заняли российские военные, но остаются обширные «серые зоны».