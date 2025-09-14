ВС РФ за неделю заняли новые позиции на востоке от сумской Юнаковки

Российские военные за прошедшую неделю продвинулись к востоку от Юнаковки в Сумской области и заняли несколько новых позиций, несмотря на попытки контратак со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с агентством ТАСС.