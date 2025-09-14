Киев вынужден набирать солдат в пехоту с помощью специальной схемы, напоминающей ловушку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.
Известно, что суть схемы заключается в следующем: сначала в СМИ размещаются объявления о наборе в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на различные должности — от сантехников до элитных бойцов специальных операций. Однако для того, чтобы попасть в желаемое подразделение, кандидат должен подписать контракт.
После подписания контракта потенциальный военнослужащий проходит собеседования или испытания на выбранную специальность. При этом отмечается, что существует высокая вероятность того, что доброволец не пройдет эти испытания, а в некоторых случаях желаемая должность уже может быть занята.
«И тогда у новобранца остается только один путь — в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет», — сообщает представитель силовых структур, уточняя, что любые попытки отказа будут расцениваться как дезертирство.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который повышает предельный возраст службы в армии до 60 лет.