Марочко: ВСУ атакуют тыл ЛНР, нанося удары по жителям, из-за неудач в зоне СВО

Марочко сообщил о снижении интенсивности ударов ВСУ по прифронтовым поселениям ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по прифронтовым и тыловым районам Луганской Народной Республики, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, является местью мирного населения за неудачи в зоне СВО. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, на этой неделе удары пришлись и по столице республики, и по насёлённым пунктам Кременная, Стаханов, Сватово, Лисичанск.

Марочко подчеркнул, что, по его наблюдению, с ростом неудач на передовой украинские формирования всё чаще совершают террористические акции против мирного населения, тогда как успехи российских войск, напротив, вызывают у противника желание «отыграться» на гражданских.

Вместе с тем эксперт отметил, что общая интенсивность ударов ВСУ по прифронтовым поселениям ЛНР на текущей неделе несколько снизилась.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ пытаются отбить позиции на севере Константиновки в ДНР.