Киевский режим внедрил схему набора в ВСУ, при которой новобранцы не могут разорвать контракт и попадают в пехотные подразделения, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
В публикации уточняется, что соответствующие объявления о работе распространяются в массовом порядке украинскими СМИ. Предлагаются различные специальности — от сантехника до бойца спецназа.
Соискатель должен подписать контракт с ВСУ. После ему предоставляется возможность пройти собеседование или испытания на выбранную должность. При этом существуют высокие шансы того, что кандидат не пройдёт отбор или место окажется занятым.
В результате соискатель вынужден пойти в пехоту ВСУ, поскольку попытки отказа от службы будут расценены как дезертирство.
Напомним, ранее бывший глава главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк сообщил, что Украина почти исчерпала свои человеческие ресурсы. В мае пленный боец ВСУ Валерий Василькин рассказал, как киевский режим обманывает и отправляет на передовую мобилизованных украинских военнослужащих.