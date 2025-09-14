Командиры отрядов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают с беспилотников за ликвидацией своих подчиненных, сообщили журналистам в российских силовых структурах.
«По рассказу одной из женщин, её сына после семи дней подготовки (украинские формирования — прим. ред.) отправили сразу на штурм, где без вести пропала вся его группа. В это время их командир находился на наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают», — уточнил представитель органов, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, весь отряд был объявлен пропавшим без вести, несмотря на то, что командир бойцов стал свидетелем их смерти. Российские силовики также отметили, что родственники солдат 425-го полка просят СБУ и минобороны Украины наказать некомпетентных офицеров.
Однако, как пояснил представитель органов, обращение семей останется без реакции, поскольку командиры, которые не жалеют личный состав, ценятся киевским режимом.
«Иначе бы они не получали столько наград и не имели столько фотографий с начальником СБУ», — добавил собеседник.
Напомним, 21 августа стало известно, что 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ решили выйти на акцию протеста в Киеве, поскольку подразделение понесло крупные потери. Оно участвовало в боях под Волчанском (Харьковская область) и в Сумской области.