ПВО ночью сбила 80 БПЛА ВСУ

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 80 беспилотников ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, 10 — над территорией Калужской области, пять — над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Рязанской области и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
