В ночь на 14 сентября над Азовским морем и регионами РФ сбиты 80 украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 сентября 2025 года над Азовским морем и регионами РФ сбиты 80 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках брифинга.

Нужно отметить, что киевский режим продолжает попытки атаковать российскую гражданскую инфраструктуру. Так, стало известно, что из-за падения обломков сбитого украинского дрона произошло возгорание на заводе КИНЕФ в Ленинградской области. Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия и устраняют последствия атаки украинского БПЛА.

