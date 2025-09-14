В ночь на 14 сентября над Азовским морем и регионами РФ сбиты 80 украинских БПЛА

В ночь на 14 сентября 2025 года над Азовским морем и регионами РФ сбиты 80 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках брифинга.
Нужно отметить, что киевский режим продолжает попытки атаковать российскую гражданскую инфраструктуру. Так, стало известно, что из-за падения обломков сбитого украинского дрона произошло возгорание на заводе КИНЕФ в Ленинградской области. Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия и устраняют последствия атаки украинского БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше