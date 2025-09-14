Ричмонд
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью

Над акваторией Азовского моря сбили три украинских БПЛА.

Силами противовоздушной обороны Российской Федерации в течение прошедших суток, 13 сентября, был перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент стал частью масштабного отражения воздушной атаки. По данным военного ведомства, всего за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 80 украинских беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью (30), Республикой Крым (15) и Смоленской областью (12). Также беспилотники были нейтрализованы в небе над Калужской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Рязанской областями и над акваторией Азовского моря.

