Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил служащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста.
14 сентября 2025 года Вооружённые силы Российской Федерации отмечают День танкиста. В поздравительном приказе Белоусов подчеркнул, что на протяжении всей истории военнослужащие танковых войск преданно служили Родине, демонстрируя мужество, стойкость и самоотверженность.
«Военнослужащие танковых войск всегда были верными защитниками Отчизны, воплощая в себе стойкость, самоотверженность и мужество. Эти высокие качества, а также профессионализм и способность действовать решительно и нестандартно в сложных условиях, они проявляют и в ходе специальной военной операции, успешно выполняя все поставленные задачи», — говорится в приказе министра.
Ранее Белоусов проверил развитие учебно-материальной базы и готовность фондов к началу учебного года в Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени С. М. Буденного.