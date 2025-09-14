Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

«Военнослужащие танковых войск всегда были верными защитниками Отчизны, воплощая в себе стойкость, самоотверженность и мужество. Эти высокие качества, а также профессионализм и способность действовать решительно и нестандартно в сложных условиях, они проявляют и в ходе специальной военной операции, успешно выполняя все поставленные задачи», — говорится в приказе министра.