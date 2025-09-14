Ричмонд
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Министр обороны отметил, что во все времена военнослужащие танковых войск являлись образцом стойкости и самоотверженности.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил служащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста.

14 сентября 2025 года Вооружённые силы Российской Федерации отмечают День танкиста. В поздравительном приказе Белоусов подчеркнул, что на протяжении всей истории военнослужащие танковых войск преданно служили Родине, демонстрируя мужество, стойкость и самоотверженность.

«Военнослужащие танковых войск всегда были верными защитниками Отчизны, воплощая в себе стойкость, самоотверженность и мужество. Эти высокие качества, а также профессионализм и способность действовать решительно и нестандартно в сложных условиях, они проявляют и в ходе специальной военной операции, успешно выполняя все поставленные задачи», — говорится в приказе министра.

Ранее Белоусов проверил развитие учебно-материальной базы и готовность фондов к началу учебного года в Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени С. М. Буденного.

