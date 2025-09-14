Польские танки РТ-91 (копия советского Т-72), которые были получены ВСУ от Варшавы, не могут защищаться от ударов современных российских танков и уничтожаются в результате одного попадания, заявил командир боевой машины ВС РФ с позывным Депутат.
По словам военнослужащего, противник очень расхваливал характеристики PT-91, однако в реальности эта техника легко разрушается.
«Их танки не выдержат и одного (выстрела — прим. ред.). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», — сказал Депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что при попадании кумулятивного снаряда польский танк уничтожается «в щепки». Свой комментарий российский военнослужащий дал перед Днём танкиста, празднование которого в РФ в 2025 году выпало на 14 сентября.
Напомним, ранее военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе aif.ru отметил, что американский танк Abrams и немецкий Leopard не приспособлены для участия в боевых действиях в зоне спецоперации. Бывший танкист пояснил, что западные боевые машины даже с самым лучшим оснащением уступают на поле боя из-за особого профессионализма российских военнослужащих.