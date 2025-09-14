Боец ВС РФ заявил, что польские танки РТ-91 уничтожаются с одного выстрела

Напомним, ранее военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе aif.ru отметил, что американский танк Abrams и немецкий Leopard не приспособлены для участия в боевых действиях в зоне спецоперации. Бывший танкист пояснил, что западные боевые машины даже с самым лучшим оснащением уступают на поле боя из-за особого профессионализма российских военнослужащих.