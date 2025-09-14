Ричмонд
Три беспилотника сбиты под Киришами

На заводе КИНЕФ ликвидировали возгорание, в Лужском районе сошли с рельс вагоны.

В ночь на 14 сентября в районе Киришей были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, на территории завода КИНЕФ возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позднее стало известно о ЧП в Лужском районе. На перегоне Строганово — Мшинская с рельс сошли три порожних вагона товарного поезда. На месте работают правоохранительные органы и саперы.

Дрозденко уточнил, что движение электричек на участке «Сиверская — Луга» временно прекращено. Возможны задержки и у поездов дальнего следования.