Три беспилотника сбиты под Киришами

В ночь на 14 сентября в районе Киришей были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, на территории завода КИНЕФ возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.
Позднее стало известно о ЧП в Лужском районе. На перегоне Строганово — Мшинская с рельс сошли три порожних вагона товарного поезда. На месте работают правоохранительные органы и саперы.
Дрозденко уточнил, что движение электричек на участке «Сиверская — Луга» временно прекращено. Возможны задержки и у поездов дальнего следования.