Белгородский район со среды атаковали 256 дронов

В среду из-за массированных атак украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. В пятницу мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что крупные торговые центры в Белгороде остаются закрытыми из-за угроз БПЛА.
«Со среды — массированные атаки беспилотных летательных аппаратов врага на Белгородскую область. По данным силовых структур, только на Белгород и Белгородский район — 256 БПЛА. К большому горю для каждого из нас, 2 человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 домов и квартир повреждены, повреждены или частично разрушены 122 автомобиля», — написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX.
Гладков также добавил, что сегодня крупные торговые центры будут закрыты.