За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 18 беспилотников ВСУ

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье, 14 сентября.
По уточненной информации, в течение ночи российские военнослужащие нейтрализовали 15 дронов самолетного типа над территорией республики, еще три — над морем. За ночь над регионами страны устранили 80 БПЛА противника.
Ранее стало известно, что тринадцатого сентября российская ПВО ликвидировала семь вражеских беспилотников над Крымом. БПЛА нейтрализовали в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Отметим, что утром в воскресенье Крымский мост открыт для движения авто. Как передает Telegram-канал оперативных данных об обстановке на подъездах к пунктам досмотра, на 8:00 со стороны Керчи проезда ожидают 706 машин. Проезд со стороны Краснодарского края свободен.