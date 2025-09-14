Ричмонд
За ночь над Крымом и Азовским морем сбили 18 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили 18 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье, 14 сентября.

По уточненной информации, в течение ночи российские военнослужащие нейтрализовали 15 дронов самолетного типа над территорией республики, еще три — над морем. За ночь над регионами страны устранили 80 БПЛА противника.

Ранее стало известно, что тринадцатого сентября российская ПВО ликвидировала семь вражеских беспилотников над Крымом. БПЛА нейтрализовали в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

Отметим, что утром в воскресенье Крымский мост открыт для движения авто. Как передает Telegram-канал оперативных данных об обстановке на подъездах к пунктам досмотра, на 8:00 со стороны Керчи проезда ожидают 706 машин. Проезд со стороны Краснодарского края свободен.

