Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Атака БПЛА отражена утром в воскресенье над промзоной одного из округов Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщало, что пять беспилотников уничтожено над Нижегородской областью прошедшей ночью и еще один в период с 8.00 мск до 8.30 мск.

«Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы», — написал Никитин в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше