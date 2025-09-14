В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

Ранее Минобороны РФ сообщало, что пять беспилотников уничтожено над Нижегородской областью прошедшей ночью и еще один в период с 8.00 мск до 8.30 мск.
«Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы», — написал Никитин в Telegram-канале.
