Глеб Никитин высказался об атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале высказался об очередной атаке украинских БПЛА.
По слова главы региона, в Нижегородской области утром 14 сентября была отражена атака над территорией промзоны.
«По предварительной информации, последствия не зафиксированы», — добавил Глеб Никитин.
По данным министерства обороны России, с 8:00 до 8:30 средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. Три беспилотника уничтожены в Курской области, по одному — в Рязанской и Нижегородской.
