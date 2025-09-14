Ричмонд
Глеб Никитин высказался об атаке БПЛА в Нижегородской области

Беспилотник уничтожен над промзоной.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале высказался об очередной атаке украинских БПЛА.

По слова главы региона, в Нижегородской области утром 14 сентября была отражена атака над территорией промзоны.

«По предварительной информации, последствия не зафиксированы», — добавил Глеб Никитин.

По данным министерства обороны России, с 8:00 до 8:30 средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. Три беспилотника уничтожены в Курской области, по одному — в Рязанской и Нижегородской.

