Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики.