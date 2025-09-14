Ричмонд
Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина до 450 военнослужащих, пять бронемашин за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.