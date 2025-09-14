Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в двух областях

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 45 военных в зоне действий российской группировки войск «Днепр», сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.