Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в двух областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.