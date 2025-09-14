Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в двух областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.