Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области.
«Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.