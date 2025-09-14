Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области.

«Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.