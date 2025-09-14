Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.