ВС России нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов БПЛА

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.

