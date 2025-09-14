ВС России нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов БПЛА

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше