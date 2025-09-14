Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы к Золотому Колодцу в ДНР

Командование украинской армии стягивает дополнительные резервы к селу Золотой Колодец на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Мы видим бои в районе Новое Шахово и Золотого Колодца. К Золотому Колодцу противник стягивает дополнительные резервы», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Пушилин подчеркнул, что российские бойцы продолжают «перемалывать» вражеские подразделения.
Ранее глава ДНР рассказал, что на добропольском направлении российские военнослужащие «перемалывают» элитные подразделения ВСУ, несмотря на постоянные контратаки. По его словам, украинское командование отправило в бои на это направление, в частности, нацбатальон «Азов»*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.