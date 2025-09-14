Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы к Золотому Колодцу в ДНР

Узнать больше по теме

Биография Дениса Пушилина

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.