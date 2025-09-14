Пушилин: ВС РФ подходят к Северску в ДНР с нескольких направлений

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в направлении Северска, они подходят к городу с нескольких направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что наступательные операции ВС РФ ведутся с севера, юга и востока на силы ВСУ, дислоцированные в районе Северска. Одновременно российские подразделения наносят удары по тыловым позициям противника.
Отметим, глава Пушилин также сообщил, что на добропольском направлении противник стягивает дополнительные резервы к селу Золотой Колодец, а ВС РФ «перемалывает» силы ВСУ.