«РВ»: российская армия нанесла удар по авиабазе ВСУ в Нежине

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины, расположенным в Черниговской области, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Среди попавших под атаку дронов-камикадзе «Герань» объектов оказалась авиабаза в окрестностях города Нежин. ВС РФ нанесли удары по расположенному там топливохранилищу, это привело к сильному пожару.
«Пожары на авиабазе в Нежине. “Герани” точно ударили в том числе по топливохранилищу, наблюдается сильный пожар», — говорится в сообщении.
Военкоры также приводят видеозаписи последствий удара, на которых видно поднимающиеся в небо клубы черного дыма.
Ранее военкоры сообщили, что недалеко от авиабазы украинских формирований в Киевской области произошёл взрыв, предположительно, речь может идти о складе с авиационными боеприпасами.