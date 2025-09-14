Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: российская армия нанесла удар по авиабазе ВСУ в Нежине

Топливохранилище базы в Черниговской области атаковали «Геранями», сообщили военкоры.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины, расположенным в Черниговской области, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Среди попавших под атаку дронов-камикадзе «Герань» объектов оказалась авиабаза в окрестностях города Нежин. ВС РФ нанесли удары по расположенному там топливохранилищу, это привело к сильному пожару.

«Пожары на авиабазе в Нежине. “Герани” точно ударили в том числе по топливохранилищу, наблюдается сильный пожар», — говорится в сообщении.

Военкоры также приводят видеозаписи последствий удара, на которых видно поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

Ранее военкоры сообщили, что недалеко от авиабазы украинских формирований в Киевской области произошёл взрыв, предположительно, речь может идти о складе с авиационными боеприпасами.