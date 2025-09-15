Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ с нескольких направлений подходят к Северску

Пушилин рассказал о продвижении российской армии на пути к Северску.

Источник: Комсомольская правда

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские вооруженные силы приближаются к Северску с нескольких направлений.

«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — написал Пушилин в Telegram-канале.

В результате проведенных операций за неделю была увеличена буферная зона в Днепропетровской области и установлен контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское.

Уточняется, что на Добропольском направлении ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в район Золотого Колодца, однако российские вооруженные силы продолжают успешно нейтрализовывать вражеские подразделения.

Кроме этого, на Константиновском направлении ВСУ применяют тактику малых штурмовых групп, но российские военные парируют их удары. Одним из результатов этой работы стало уничтожение на прошлой неделе двух командных пунктов для управления дронами.

Накануне Пушилин отметил, что российская армия эффективно уничтожает логистику ВСУ в Константиновке.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше