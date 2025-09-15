Пушилин: ВС РФ с нескольких направлений подходят к Северску

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские вооруженные силы приближаются к Северску с нескольких направлений.
«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — написал Пушилин в Telegram-канале.
В результате проведенных операций за неделю была увеличена буферная зона в Днепропетровской области и установлен контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
Уточняется, что на Добропольском направлении ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в район Золотого Колодца, однако российские вооруженные силы продолжают успешно нейтрализовывать вражеские подразделения.
Кроме этого, на Константиновском направлении ВСУ применяют тактику малых штурмовых групп, но российские военные парируют их удары. Одним из результатов этой работы стало уничтожение на прошлой неделе двух командных пунктов для управления дронами.
Накануне Пушилин отметил, что российская армия эффективно уничтожает логистику ВСУ в Константиновке.