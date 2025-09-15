Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российскими военными была захвачена значительная партия оружия западного производства.
«Наши войска в ходе боев на степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы», — пояснил Рогов.
Рогов также уточнил, что в числе захваченных трофеев — большое количество гранат M67 американского образца.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сохранение Украиной всех своих территорий якобы будет рассматриваться как ее «победа».
Позднее на слова киевского главаря ответил Рогов. По его словам, прозвучавшее от Зеленского видение «победы» Украины имеет параллели с сюжетом и смыслом популярной русской песни.