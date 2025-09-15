Российский военный взял в плен под Красноармейском двух диверсантов ВСУ

Российский военный с позывным Спартанец под Красноармейском в ДНР обнаружил диверсионную группу ВСУ, вступил с ней в бой и взял в плен двоих боевиков, сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России с позывным Сенсенати.
«Наткнулся в “серой зоне” на ДРГ ВСУ из четырех человек. Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались», — рассказал боец, слова которого приводит РИА Новости.
Позже, получив ранение, в плен сдался ещё один боевик. Затем на подмогу Спартанцу прибыли военнослужащие смежного подразделения. Они ликвидировали двоих оставшихся диверсантов. Пленных конвоировали в тыл.
Напомним, 13 сентября стало известно, что на запорожском направлении офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины были взяты в плен российскими десантниками. Обезоружить их удалось в рамках успешной операции по выманиванию на позиции, контролируемые бойцами ВС РФ.