Российский военный взял в плен под Красноармейском двух диверсантов ВСУ

Российский военный с позывным Спартанец под Красноармейском в ДНР обнаружил диверсионную группу ВСУ, вступил с ней в бой и взял в плен двоих боевиков, сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России с позывным Сенсенати.