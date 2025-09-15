В Минобороны рассказали об освобождавшем Авдеевку операторе БПЛА Гаечке

«Стараюсь не думать о доме, чтобы не засорять себя, а то будут воспоминания. Поэтому я стараюсь сейчас думать только о тех задачах, которые мне ставит командование. Мы сейчас находимся на бывшем укреплении противника. Вот мы их, помню, разбирали в том году, когда заходили в Авдеевку. Здесь стоял противник, здесь стояли пулеметные точки и обычный приход. Непривычно, конечно, когда освобождаешь территорию и потом [идешь] гулять по тем местам», — сказала Гаечка.