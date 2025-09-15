Ричмонд
В Минобороны рассказали об освобождавшем Авдеевку операторе БПЛА Гаечке

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Девушка-военнослужащая, оператор беспилотников с позывным Гаечка добровольно пришла в ряды ВС РФ и приняла участие в десятках боевых задач в зоне СВО, в том числе и во время освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Одна из немногих девушек-военнослужащих, которая освоила управление беспилотным летательным аппаратом коптерного типа и успешно выполняет боевые задачи в составе подразделения группировки войск “Центр”. За плечами Гаечки десятки успешно выполненных боевых задач на нескольких направлениях СВО. Она пришла в Вооруженные силы по зову сердца, оставив домашние заботы, чтобы помогать нашим парням на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Сама военнослужащая отмечает, что очень любит свою работу. По ее словам, она уже привыкла к боевой обстановке, в чем ей помогает самовнушение.

«Стараюсь не думать о доме, чтобы не засорять себя, а то будут воспоминания. Поэтому я стараюсь сейчас думать только о тех задачах, которые мне ставит командование. Мы сейчас находимся на бывшем укреплении противника. Вот мы их, помню, разбирали в том году, когда заходили в Авдеевку. Здесь стоял противник, здесь стояли пулеметные точки и обычный приход. Непривычно, конечно, когда освобождаешь территорию и потом [идешь] гулять по тем местам», — сказала Гаечка.

Как подчеркнул начальник расчета БПЛА Руслан Коленченко, военнослужащая выполняет задачи наравне с мужчинами и не ленится.

«Женщина, молодая, оставила все свои дела, заботы, сына и, видите, посвящает свою жизнь, дабы Россия победила на этой войне», — добавил водитель взвода БПЛА Антон Чумбасов.

