Российский боец с позывным «Спартанец» под Красноармейском вступил в бой с диверсионной группой ВСУ из четырех человек и лично взял в плен двоих. Об этом рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».
По его словам, проводник вел штурмовую группу ближе к линии соприкосновения, и при отходе в «серой зоне» они наткнулись на ДРГ из четырёх человек. Завязалась перестрелка: один из диверсантов сразу сложил оружие и сдался, а трое продолжили сопротивляться. Когда «Спартанец» ранил второго, тот тоже решил сложить оружие и дополз до наших позиций.
Офицер добавил, что вскоре к «Спартанцу» подошли бойцы соседнего подразделения и уничтожили двоих оставшихся диверсантов. Уточняется, что РИА Новости располагает фотографиями погибших; у них были зелёные повязки из скотча в качестве опознавательного знака. Захваченных бойцов конвоировали в тыл.
Накануне стало известно, что ВС РФ за неделю заняли новые позиции на востоке от сумской Юнаковки. Кроме того, небольшое продвижение зафиксировано в направлении Хотени — с юго запада от Юнаковки наши войска продвинулись в этом направлении.