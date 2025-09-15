РИА Новости: Боец ВС РФ вступил в бой с диверсантами ВСУ и взял двоих в плен

По его словам, проводник вел штурмовую группу ближе к линии соприкосновения, и при отходе в «серой зоне» они наткнулись на ДРГ из четырёх человек. Завязалась перестрелка: один из диверсантов сразу сложил оружие и сдался, а трое продолжили сопротивляться. Когда «Спартанец» ранил второго, тот тоже решил сложить оружие и дополз до наших позиций.