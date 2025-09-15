Украинцев, мобилизованных сотрудниками территориального центра комплектования (аналог военкомата), отправляют «в один конец» на красноармейском направлении. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати», передаёт РИА Новости.
«Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определённую задачу», — рассказал он.
По словам бойца, подготовка таких групп занимает три недели, после чего их отправляют в «один конец» с расчётом, что кто-то выживет и выполнит боевую задачу. Когда же дела идут не по плану, военные теряются, а некоторые, «немножко умнее», сдаются в плен.
«Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое то количество людей», — заключил «Сенсенати».
Ранее стало известно, что количество случаев принудительной мобилизации на Украине, по оценке министра обороны страны Дениса Шмыгаля, может доходить до 3 тысяч в месяц.