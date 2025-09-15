Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: ВСУ отправляют в один конец мобилизованных ТЦК украинцев в ДНР

Представитель ТЦК останавливает мирных жителей на улице и собирает их в одну группу.

Источник: Комсомольская правда

Украинцев, мобилизованных сотрудниками территориального центра комплектования (аналог военкомата), отправляют «в один конец» на красноармейском направлении. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати», передаёт РИА Новости.

«Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определённую задачу», — рассказал он.

По словам бойца, подготовка таких групп занимает три недели, после чего их отправляют в «один конец» с расчётом, что кто-то выживет и выполнит боевую задачу. Когда же дела идут не по плану, военные теряются, а некоторые, «немножко умнее», сдаются в плен.

«Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое то количество людей», — заключил «Сенсенати».

Ранее стало известно, что количество случаев принудительной мобилизации на Украине, по оценке министра обороны страны Дениса Шмыгаля, может доходить до 3 тысяч в месяц.