Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец

«Мы как продолжали работать по логистике (противника — ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические — ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ — ред.) ездить (по ним — ред.)», — сказал боец.
Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику «мангалов» в несколько слоев.
