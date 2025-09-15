Ричмонд
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным «Сава».

Источник: © РИА Новости

«Мы как продолжали работать по логистике (противника — ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические — ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ — ред.) ездить (по ним — ред.)», — сказал боец.

Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику «мангалов» в несколько слоев.

