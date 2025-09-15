В городе Волчанск Харьковской области 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины понесла огромные потери. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
По словам собеседников агентства, эта бригада пыталась удерживать позиции на территории местного элеватора.
«Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона», — отмечают российские силовики.
Ранее сообщалось, что в январе-июне 2025 года ВСУ понесли значительные потери свыше 265 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а также приблизительно четыре тысячи единиц бронетехники различного типа.
Между тем, в Британии подсчитали количество погибших за время украинского конфликта военных ВСУ. Как оказалось, число достигло 1,8 миллиона солдат.