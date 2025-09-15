Над Белгородской областью за ночь сбили шесть беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказали там.
