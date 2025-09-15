Большие потери в Волчанске на харьковском направлении понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, сообщили журналистам в российских силовых органах.
«Огромные потери несет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора», — отметил собеседник, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что ранее пункты дислокации этого вражеского подразделения подверглись авиаударам. При этом было уничтожено до одного взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ.
Напомним, 10 сентября Telegram-канал «Северный ветер» написал, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контратаковать на левом берегу Волчанска после того, как бойцы ВС РФ смогли продвинуться на 150 метров и занять 3 технических здания. Вся штурмовая группа противника была ликвидирована.