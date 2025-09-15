Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На харьковском направлении понесла большие потери 57-я бригада ВСУ

Пункты дислокации 57-й бригады ВСУ в Волчанске подверглись ударам.

Источник: Аргументы и факты

Большие потери в Волчанске на харьковском направлении понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, сообщили журналистам в российских силовых органах.

«Огромные потери несет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора», — отметил собеседник, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что ранее пункты дислокации этого вражеского подразделения подверглись авиаударам. При этом было уничтожено до одного взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ.

Напомним, 10 сентября Telegram-канал «Северный ветер» написал, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контратаковать на левом берегу Волчанска после того, как бойцы ВС РФ смогли продвинуться на 150 метров и занять 3 технических здания. Вся штурмовая группа противника была ликвидирована.