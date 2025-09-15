Балтфлот на учениях «Запад-2025» отразил атаки безэкипажных катеров

«В ходе совместных стратегических учений “Запад-2025” на базе Балтийского флота экипажи кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров, а также личный состав подразделений охраны и обороны отработали действия по отражению атак безэкипажных катеров противника», — говорится в сообщении.