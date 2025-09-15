Балтфлот на учениях «Запад-2025» отразил атаки безэкипажных катеров

На Балтийском флоте прошли учения по противодействию атакам безэкипажных катеров в рамках российско-белорусских стратегических маневров «Запад-2025». Об этом сообщило Министерство обороны.
«В ходе совместных стратегических учений “Запад-2025” на базе Балтийского флота экипажи кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров, а также личный состав подразделений охраны и обороны отработали действия по отражению атак безэкипажных катеров противника», — говорится в сообщении.
В практической части учений расчеты последовательно выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению надводных целей, используя крупнокалиберные пулеметы «Корд» и стрелковое оружие.
В учениях приняли участие более 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота, уточнили в Минобороны.
Ранее на учениях «Запад-2025» дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» Северного флота нанес удар ракетой «Уран» по цели, которая имитировала корабли условного противника.