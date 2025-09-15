ВСУ боятся «Суджи 2.0» в Купянске: хватаются за соломинку в надежде остаться в городе как можно дольше

ВСУ боятся «Суджи 2.0» в Купянске. Украинские военные хватаются за соломинку в надежде остаться в городе как можно дольше. Речь идет о дерзкой операции российских военных в Курской области, когда они прошли по трубе и попали в тыл к противнику в центре Суджи. Теперь ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске, об этом пишет ряд украинских изданий.