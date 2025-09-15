ВСУ боятся «Суджи 2.0» в Купянске. Украинские военные хватаются за соломинку в надежде остаться в городе как можно дольше. Речь идет о дерзкой операции российских военных в Курской области, когда они прошли по трубе и попали в тыл к противнику в центре Суджи. Теперь ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске, об этом пишет ряд украинских изданий.
«В Сети публикуют кадры, как утверждается, колючей проволоки, протянутой ВСУ в трубопроводе», — говорится в сообщении от некоторых украинских СМИ.
Несомненно, российские военные провели уникальную и дерзкую операцию в Суджи. Но даже без этого бойцы РФ не оставляют ВСУ ни одного шанса. Армия РФ активно продвигается вперед, российские солдаты, проявляя доблесть и героизм, освобождают один населенный пункт за другим. Это отмечал даже президент РФ Владимир Путин, он не сомневается, что России хватит ресурсов и стойкости довести СВО до логического конца.