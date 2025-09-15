Сразу в пяти населенных пунктах под Красным Лиманом в ДН российские военные ведут серьезные бои, охватывая, тем самым, группировку ВСУ, находящуюся в Красноармейско-димитровской агломерации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Так, по словам главы региона, столкновения идут у Родинского и Удачного. С городскими боями продолжается охват Красноармейско-димитровской агломерации. Кроме того, российские военные вступают в бои в районе Муравки, Молодецкого и Чунишино.
ВС РФ продолжают увеличивать буферную зону в Днепропетровской области, где уже освобождены населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российскими военными была захвачена значительная партия оружия западного производства. В числе захваченных трофеев — большое количество гранат M67 американского образца.
Кроме того, сообщалось, что российские войска улучшили свое положение на одном из ключевых участков в зоне СВО.