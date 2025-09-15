Режим опасности атаки БПЛА Воронежская область пережила спокойно

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области утром в понедельник, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Особый режим действовал с 20:57 14 сентября до 6:12 15 сентября. О сбитых над регионом беспилотниках не сообщалось.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью система ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских БПЛА самолетного типа над соседней Белгородской областью.
