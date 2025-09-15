Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим опасности атаки БПЛА Воронежская область пережила спокойно

Угроза сохранялась более девяти часов.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области утром в понедельник, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Особый режим действовал с 20:57 14 сентября до 6:12 15 сентября. О сбитых над регионом беспилотниках не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью система ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских БПЛА самолетного типа над соседней Белгородской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше