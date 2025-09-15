Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям», — сказал Пушилин в эфире «Россия 24».

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше