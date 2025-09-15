Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР

«Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям», — сказал Пушилин в эфире «Россия 24».
