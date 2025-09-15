Ричмонд
Кимаковский: ВС РФ зашли на восточную окраину Константиновки

Советник главы ДНР рассказал об успехах российских бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные зашли на восточную окраину Константиновки и сумели там закрепиться. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке», — рассказал политик в интервью изданию ТАСС.

При этом российские бойцы продолжают наступление. Солдаты РФ активно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, это отмечал и президент России Владимир Путин, подчеркивая, что у каждого подразделения свой темп.