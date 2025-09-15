Лукашенко: мирным переговорам по Украине нет альтернативы, но это должен быть открытый и уважительный диалог

«Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта», — подчеркнул глава государства.
По его словам, сейчас остается верить, что Президент США Дональд Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту. «На Аляске (во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА), что бы там ни писала европейская и отчасти американская пресса, Трамп со своей ролью — а он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, — я считаю, справился», — сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что непосредственно перед переговорами на Аляске состоялся их телефонный разговор с Президентом США — откровенный, хороший разговор. «Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну, а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее», — добавил глава государства.