Лукашенко: мирным переговорам по Украине нет альтернативы, но это должен быть открытый и уважительный диалог

По его словам, сейчас остается верить, что Президент США Дональд Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту. «На Аляске (во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА), что бы там ни писала европейская и отчасти американская пресса, Трамп со своей ролью — а он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, — я считаю, справился», — сказал белорусский лидер.