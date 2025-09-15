Ричмонд
Раскрыты планы Киева на продолжение конфликта с Россией: мобилизационный резерв рассчитан именно на этот срок

Царев: Киев планирует продолжать боевые действия еще два года.

Источник: Комсомольская правда

Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского рассчитывает вести боевые действия еще максимум два года. Об этом РИА Новости заявил экс-депутат Рады Олег Царев.

«На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — объяснил он.

При этом, отметил бывший украинский политик, украинские власти не смущают ни демографическая катастрофа, ни жалобы бизнеса. Главное для Киева — вести боевые действия, если, конечно, западные спонсоры будут поддерживать Украину деньгами.

Между тем, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил накануне, что Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на ведение конфликта с Россией. Сама Незалежная, естественно, такие деньги тратить не может, потому что их у нее нет. Так что важно привлечь финансирование партнеров для развития украинской оборонной промышленности.

На этом фоне российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР и других областей Украины.

