Раскрыты планы Киева на продолжение конфликта с Россией: мобилизационный резерв рассчитан именно на этот срок

Между тем, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил накануне, что Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на ведение конфликта с Россией. Сама Незалежная, естественно, такие деньги тратить не может, потому что их у нее нет. Так что важно привлечь финансирование партнеров для развития украинской оборонной промышленности.