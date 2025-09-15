ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно — западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.