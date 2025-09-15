Ричмонд
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно — западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.